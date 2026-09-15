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Аргументы и Факты

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Ученые назвали признак болезни Альцгеймера, который проявляется во сне

Ученые назвали признак болезни Альцгеймера, который проявляется во сне

Нарушение глубокого сна может быть ранним признаком болезни Альцгеймера. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Neuroscience.

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