В Твери полицейские задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств

В ходе реализации оперативных материалов сотрудники наркоконтроля УМВД России по городу Твери при силовой поддержке бойцов Росгвардии возле одного из домов на улице Фадеева задержали двоих злоумышленников по подозрению в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств.