Дизайн и дом
Дизайн и дом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дизайн и дом

305 подписчиков

Как я проверяла установку входной двери: 15 минут, которые спасли меня от переделок

Как я проверяла установку входной двери: 15 минут, которые спасли меня от переделок

Внешне всё выглядело безупречно: дверь стояла ровно, замок мягко щёлкал, ручка не болталась. Я уже готова была подписать акт приёмки и наконец-то выдохнуть после нескольких недель выбора и ожидания.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым