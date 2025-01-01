Женева примет новый раунд консультаций между Ираном и "евротройкой" 13 января

13 января в Женеве пройдут консультации Ирана с "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция). Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал их не полноценными переговорами, а скорее консультациями, детали встречи пока не разглашаются.
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