Женева примет новый раунд консультаций между Ираном и "евротройкой" 13 января

13 января в Женеве пройдут консультации Ирана с "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция). Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал их не полноценными переговорами, а скорее консультациями, детали встречи пока не разглашаются.