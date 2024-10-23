Microsoft выпустила обновление для Windows 10, устраняющее проблемы с принтерами, ска...

Microsoft выпустила обновление для Windows 10, устраняющее проблемы с принтерами, сканерами и синим экраном смертиMicrosoft выпустила обновление KB5045594 для Windows 10, которое устраняет ряд проблем, связанных с USB-устройствами и синим экраном смерти.
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