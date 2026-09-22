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Художница Вильма Парлаги умерла без гроша — но хоронили её как королевскую особу

Художница Вильма Парлаги умерла без гроша — но хоронили её как королевскую особу

29 августа 1923 года в Нью-Йорке умерла Вильма Львова-Парлаги. Ещё недавно её имя гремело: двенадцать номеров в отеле «Плаза», аллигатор, сова и львёнок, которого она выгуливала на поводке по Центральному парку.

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