🎨 Крымский арт-кластер «Таврида» открыл выставку на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи Экспозицию назвали «Арт.
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🎨 Крымский арт-кластер «Таврида» открыл выставку на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи Экспозицию назвали «Арт.