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Эксперты выяснили, как снизить риск развития колоректального рака

Эксперты выяснили, как снизить риск развития колоректального рака

Колоректальный рак продолжает занимать лидирующие позиции среди онкологических заболеваний в мире. Недавнее крупное исследование, проведенное Оксфордским университетом и финансируемое организацией Cancer Research UK, подтвердило, что сбалансированное питание может значительно снизить риск развития этой опасной патологии.

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