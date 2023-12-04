Более 7 тысяч новых мест дополнительного образования создано в 2023 году

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2023 году создано 7 тысяч новых мест дополнительного образования в 31 образовательной организации для реализации дополнительных развивающих программ по различным направлениям с использованием сертификатов персонифицированного финансирования.