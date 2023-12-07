В США заявили о поддержке России Китаем в конфликте на Украине

Курт Кэмпбелл, выдвинутый американским президентом Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря США, заявил, что Китайская Народная Республика встала на сторону России в конфликте на Украине.
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