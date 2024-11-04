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Зеленский заявил об отправке Канадой на Украину системы ПВО NASAMS

Зеленский заявил об отправке Канадой на Украину системы ПВО NASAMS

Киев ожидает поставку системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS из Канады до конца 2024 года. Об этом 4 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в своем Telegram-канале после телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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