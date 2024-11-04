Зеленский заявил об отправке Канадой на Украину системы ПВО NASAMS

Киев ожидает поставку системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS из Канады до конца 2024 года. Об этом 4 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в своем Telegram-канале после телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.