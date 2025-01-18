Марочко: бойцы ВС РФ окружают группировку ВСУ под Надией в ЛНР

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Российские военнослужащие, несмотря на сопротивление противника, "берут в клещи" группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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