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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Пуэрты об интересе «Зенита»: «В приоритете два клуба – из Англии и Испании»

Агент Густаво Пуэрты оценил вероятность перехода полузащитника « Расинга » в « Зенит ». Сообщалось , что сине-бело-голубые могут заплатить за 23-летнего колумбийца 20 млн евро.

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