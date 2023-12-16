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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Олимпиакос» может провести несколько матчей Евролиги без зрителей из-за расового оскорбления болельщиком темнокожего судьи

«Олимпиакос» в пятницу потерпел поражение от «Валенсии» в домашнем матче Евролиги со счетом 56:63. На последней минуте встречи темнокожий судья из Франции Жозеф Биссанг остановил игру и направился к судейскому столику.

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