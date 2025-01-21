«Это резко ослабит фашистский режим Зеленского». В США остановлено финансирование иностранных государств

Информационное агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней.
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