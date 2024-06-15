«Военная хроника» сообщила, что взрывы произошли в районе аэродрома Миргород

Взрывы прозвучали в районе аэродрома Миргород Полтавской области, сообщает «Военная хроника». «Судя по всему, туда из акватории Чёрного моря долетели «Калибры» и ракеты Х-59 воздушного базирования», — сказано в материале.
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