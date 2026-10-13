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Подозреваемая в подготовке атаки на аэродром россиянка хотела уехать на Украину

Подозреваемая в подготовке атаки на аэродром россиянка хотела уехать на Украину

Россиянка, задержанная по подозрению в планировании дроновой атаки на военный аэродром в Воронеже, собиралась впоследствии уехать на Украину.

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