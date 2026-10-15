Пока одни отдают долг Родине, другие — наживаются на чужом горе. В России набирает обороты циничная и жестокая схема мошенничества, жертвами которой становятся родные и близкие погибших участников специальной военной операции.
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