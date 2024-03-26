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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глен Джонсон: «Хотел бы видеть Хаби в «Ливерпуле», но сначала должен прийти кто-то другой и получить пулю. У следующего тренера нет шансов превзойти Клоппа»

«Я бы хотел, чтобы он однажды возглавил «Ливерпуль», но найти подходящий момент – самое главное в футболе.

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