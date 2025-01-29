Угаров: поведение Кокорина - это вина тех людей, которые завалили его деньгами

Бывший полузащитник "Зенита" Денис Угаров раскритиковал российского футболиста кипрского "Ариса" Александра Кокорина за резонансное интервью игроку "Краснодара" Федору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.
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