The Economist: DeepSeek разрушает миф о необходимости миллиардных инвестиций в ИИ

Журнал прочит эпоху малых и дешевых нейросетей, сравнимых по качеству с флагманскими проектами. Другие западные СМИ опасаются китайской цензуры глобальных масштабовThe Economist называет обвал капитализации чипмейкеров после рождения DeepSeek благом для развития искусственного интеллекта.