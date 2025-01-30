The Economist: DeepSeek разрушает миф о необходимости миллиардных инвестиций в ИИ

Журнал прочит эпоху малых и дешевых нейросетей, сравнимых по качеству с флагманскими проектами. Другие западные СМИ опасаются китайской цензуры глобальных масштабовThe Economist называет обвал капитализации чипмейкеров после рождения DeepSeek благом для развития искусственного интеллекта.
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