В Омской области выберут назначат глав трех муниципалитетов. Власти открыли прием предложений по кандидатурам на должности глав Усть-Ишимского и Исилькульского районов.
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