Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Флорида» Бобровского, Тарасенко и Куликова впервые взяла Кубок Стэнли

«Флорида» Бобровского, Тарасенко и Куликова впервые взяла Кубок Стэнли

В США определился обладатель Кубка Стэнли. Впервые в истории им стала команда Florida Panthers. За клуб выступают российский вратарь Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.

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