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Формула успеха, песня для «Колобка» и работа с Бастой: интервью с группой Uma2rman

Формула успеха, песня для «Колобка» и работа с Бастой: интервью с группой Uma2rman

Без их творчества уже сложно представить русскоязычную эстраду. Неординарные ритмы и тексты пришлись по нраву меломанам, и с 2003 года Владимир и Сергей Кристовские не устают сочинять новые треки, мгновенно завоёвывающие вершины хит-парадов.

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