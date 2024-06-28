Mash: Блиновский задействован в боях под Красногоровкой

Бизнесмен Алексей Блиновский, супруг скандально известного блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в настоящее время служит в штурмовом подразделении 5-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр).