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Mash: Блиновский задействован в боях под Красногоровкой

Mash: Блиновский задействован в боях под Красногоровкой

Бизнесмен Алексей Блиновский, супруг скандально известного блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в настоящее время служит в штурмовом подразделении 5-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр).

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