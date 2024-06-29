У нас уже появились в детских садиках хиджабы, хотя их не носят даже в арабских странах девочки такого возраста. Все это очень и очень надоело

Похоже, ситуация будет примерно как с резким повышением цен. Правительство будет отмалчиваться, якобы ничего не знает и не слышало, а потом, когда мигрантов станет около половины населения РФ, резко всполошится и примет закон о ограничении ввоза мигрантов. Дескать, смотрите, вот мы сделали так, как народ хотел. Радуйтесь.

Виктор Борисов

Как говорил Штирлиц информация к размышлению..Ситуация следующая , Наш солнцеликий подписал следущий пакт по пакту который Подписан 165 государствами из 192-х 12.12.2018 года в Марракеше (Марокко). США и их союзники от подписания воздержались, а Россия подписала, чем взяла на себя более 100 обязательств по приему, размещению, трудоустройству, обучению, социальному и медицинскому обеспечению всех прибывающих - за счет своих налогоплательщиков. При этом от мигрантов не требуется никаких навыков или знаний, а им предоставляется максимально благоприятная среда. Приветствуется образование национальных диаспор, подчинение их внутреннему уставу и привлечение к ответственности по российским законам только в самом крайнем случае. Не это ли мы наблюдаем на всей территории нашей страны?! Вопросы миграции России касается напрямую. Последние пять лет страна ежегодно принимает по 17 миллионов человек, отмечает РИА Новости. https://fishki.net/4209574-migracionnyj-pakt-oon-rossija-podpisala-a-ssha-protiv-pochemu.html полный текст пакта https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/244/49/pdf/n1824449.pdf?token=IuZFd20ItqCAy0vHQ4&fe=true и депутат ГД Михаил Матвеев. По чьим методичкам въезжают мигранты в Россию. План Британии - «Русский Ислам»...(т-канал Валерий Ниминущий)