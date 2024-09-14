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Герой России Данилов рассказал об обороне Малой Локни в Курской области

Герой России Данилов рассказал об обороне Малой Локни в Курской области

Командир 1-го батальона 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» подполковник Александр Данилов рассказал «Известиям» об обороне Малой Локни в Курской области в первые дни вторжения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСу).

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