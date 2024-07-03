После чистки в Минобороны на фронт пошли новинки ВПК: Куда делись выставочные танки и самолёты

да уж наделали делов предатели Родины! их нужно судить не за взятки, а за измену !

Виктор Гайдуков

А ведь выявлены и арестованы ещё не все специалисты по созданию трудностей и вранья. Кто-то ещё продолжает свою вредительскую деятельность, но, будем надеяться, что всем придётся ответить за содеянное.