После чистки в Минобороны на фронт пошли новинки ВПК: Куда делись выставочные танки и самолёты

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Елена Смирнова
да уж наделали делов предатели Родины! их нужно судить не за взятки, а за измену !
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9 час.
Виктор Гайдуков
А ведь выявлены и арестованы ещё не все специалисты по созданию трудностей и вранья. Кто-то ещё продолжает свою вредительскую деятельность, но, будем надеяться, что всем придётся ответить за содеянное.
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8 час.
Юрий Золотарев
А ребята гибнут! А  ССУКИ  с ген. погонами  строят себе дачи и  набивают икрой свои животы!
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6 час.

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