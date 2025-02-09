Финский президент Орпо заявил о собственном расследовании взрыва на танкере Танкер «Коала». Обложка © Telegram / Александр ДроZденко Президент Финляндии Петтери Орпо сообщил о начале расследования инцидента с взрывом на танкере Koala в российском порту Усть-Луга в Ленинградской области.
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