Собянин: В Москве модернизируют 90 зданий колледжей

В столице модернизируют 90 зданий колледжей Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, что более 230 мастерских и лабораторий столичных колледжей будет модернизировано в 2024 году, всего за пять лет планируется обновить около тысячи помещений.