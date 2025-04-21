ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lenivka
    польшЫ? Жи и ши пишется с буквой И.СМИ узнали о погр...
  • Владимир Тимошков
    Внучка фашиста АналЛена достойное пополнение ООНы от Фашистской Республики Германия.Эксперт назвал ст...
  • Игорь Васиков
    Канада и Австралия британскоподданые. Куда скажут, туда и вступят.Политолог оценил ...

«Купол Донбасса» сорвал 269 атак украинских БПЛА на инфраструктуру ДНР за неделю

«Купол Донбасса» сорвал 269 атак украинских БПЛА на инфраструктуру ДНР за неделю

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сорвала 269 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирных жителей и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР) на минувшей неделе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх