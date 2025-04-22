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Петербургский дневник

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Эксперты назвали самую популярную офисную вакансию начала года в России

Эксперты назвали самую популярную офисную вакансию начала года в России

Чаще всего искали коммерческого агента Эксперты проанализировали вакансии, опубликованные в течение I квартала 2025 года, и выяснили, что работодатели для офисной работы чаще всего искали коммерческого агента, рассказали РИАМО в пресс-службе «Авито Работы».

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