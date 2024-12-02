Масштабный обман семьи Тепляковых вскрылся! Воровство, подлог, мошенничество.

Добрый вечер, красавицы мои! После недавней нашумевшей истории, произошедшей на детской площадке, разбирательство по которой всё ещё идёт и где, как мы помним, Евгений вместе со своими детьми избил женщину, оклеветал её и, находясь в некоторой степени неадекватности, сделал довольно громкое заявление о беременности своей 12-летней дочери Алисы - несмотря на всё, государство и, в том числе, все уважаемые налогоплательщики выдали семейству 28 миллионов рублей на приобретение жилплощади, но Евгений оказался намного хитрее.