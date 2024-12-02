ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Масштабный обман семьи Тепляковых вскрылся! Воровство, подлог, мошенничество.

Масштабный обман семьи Тепляковых вскрылся! Воровство, подлог, мошенничество.

Добрый вечер, красавицы мои! После недавней нашумевшей истории, произошедшей на детской площадке, разбирательство по которой всё ещё идёт и где, как мы помним, Евгений вместе со своими детьми избил женщину, оклеветал её и, находясь в некоторой степени неадекватности, сделал довольно громкое заявление о беременности своей 12-летней дочери Алисы - несмотря на всё, государство и, в том числе, все уважаемые налогоплательщики выдали семейству 28 миллионов рублей на приобретение жилплощади, но Евгений оказался намного хитрее.

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Комментарии
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M
Malina
Ему нужны специалисты из &quot;кащенко&quot;...
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14 час.
Майя Majesty
Да неужели посадЮть?!
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5 час.

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