Новый 3D-микроскоп прибыл на МКС для изучения микробов в космосе

Система объемной визуализации жизни (The Extant Life Volumetric Imaging System, ELVIS) / © Jay Nadeau ELVIS разработали исследователи из Портлендского государственного университета (PSU) в партнерстве с Лабораторией реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
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