НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Власть много говорила о наших традициях, о о нашей культуре. Однако на деле слепо тащит то, что культивирует Запад. С...Миграция – симпто...
  • Алекс Архипов
    Вопрос к нашим военным, почему киевское КБ "Луч" еще существует что-то ещё представляет?Новый мобильный п...
  • Владимир Витковский
    Победы Хезболле в борьбе со всемирным злом !!!Израильский минис...

Украинский Telegram-канал: В случае продолжения наступления ВС России ВСУ столкнутся с «жутким дефицитом» снарядов

Украинский Telegram-канал: В случае продолжения наступления ВС России ВСУ столкнутся с «жутким дефицитом» снарядов

На данный момент у ВСУ со снарядами более-менее нормально, но уже замаячил призрак дефицита. В случае, если российская армия продолжит наступление сразу на нескольких направлениях, ситуация с боеприпасами станет совсем плохой примерно через полтора месяца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх