В конгрессе США вынесут отдельный законопроект о помощи Украине

Вопрос дальнейшей помощи Украине будет рассмотрен в конгрессе США в виде отдельного пакета. Об этом сообщил спикер палаты представителей США Майк Джонсон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в понедельник, 15 апреля.
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