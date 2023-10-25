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Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию

Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию

Интересная жизнь с Vera Star На днях в Москве силовики устроили облаву на мигрантов. Действовали правоохранители жёстко и особо не рассусоливали - всех у кого имелось российское гражданство, тут же задерживались и доставлялись в Люберцы, где располагается тренировочный центр.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
ну или то, что сейчас на его месте
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1 д.
Александр Пятнистый
не в сержанте дело. по уставу максимум 3 наряда, а на 4 они отвечали по русски- нэ имееш права
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1 д.
Aнатолий Райков
Да всё дело в том что у меня служба была иная.Если я что скажу,даже офицеры не могли мне перечить.Ко мне даже командир полка мог обратится только через зампотылу.Мы только трое относились к службе КЭЧ КС.Мы были в полку не что то сверх естественными,но в полку к нам было уважение.Мы в любое время ночью леч спать,на нас не действовала вечерняя поверка.Днём могли отсыпаться,но в любое время могли приступить к работе.Ну это своего рода МЧС,но только армейская.Вот такая у нас была служба квартирно-эксплуатационной части.Да и были мы как бы дежурные по части.Не поверишь,хоть мы были и рядовыми,мы могли объявить сутки гауптвахты,да,да смеялись над нами,а зампотылу добавлял,сначала спрашивал сколько суток кто то из нас объявил,а потом добавлял к этому,что мы объявили.От нас троих многое зависело в полку.Вот такая троица была.Слева на право,если смотреть на монитор. Полковой фельдшер,полковой сантехник и полковой электрик.
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1 д.

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