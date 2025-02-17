Депутат рассказал о преобладании в Европарламенте сторонников продолжения конфликта на Украине

Большинство партий Европарламента до сих пор выступает за увеличение военной помощи Украине и усиление санкций против России, и лишь малая часть хочет мира, рассказал «Известиям» итальянский евродепутат, представитель движения «Пять звезд» Данило Делла Валле.
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