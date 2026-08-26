Ученые выявили способ защитить города от жары

Международная группа исследователей из Римского университета Тре пришла к выводу, что современные мегаполисы по всему миру упускают реальный шанс эффективно бороться с перегревом из-за устоявшихся, но ошибочных подходов к озеленению городских крыш .
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