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Перерасчет за тепло и компенсации после аварии – на депутатском контроле

Перерасчет за тепло и компенсации после аварии – на депутатском контроле

Городские и областные депутаты объединились, чтобы помочь жителям Ленинского района Новосибирска. Депутаты проследят, чтобы пострадавшим от последствий коммунальной аварии систем водоснабжения, произвели перерасчет за тепло и проконсультировали по вопросам возможных компенсаций.

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