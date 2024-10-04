Женщина переспала со знаменитостью, который был крашем ее подруги

Мы все знаем негласное правило — держаться подальше от того, кто нравится другу/подруге. Но что, если этот объект страсти — знаменитость, а ваша подруга счастлива замужем? Это немного меняет ситуацию, не так ли? Так подумала автор этой истории, когда пересеклась с крашем своей подруги.