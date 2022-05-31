Российская система РЭБ подавила помехами натовский беспилотник у берегов Крыма

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских Вооруженных сил помехами сумела подавить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Североатлантического альянса (НАТО), который пытался вести разведку в интересах Украины над акваторией Черного моря.
Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских Вооруженных сил помехами сумела подавить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Североатлантического альянса (НАТО), который пытался вести разведку в интересах Украины над акваторией Черного моря.
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