Вечерняя Москва

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Российская система РЭБ подавила помехами натовский беспилотник у берегов Крыма

Российская система РЭБ подавила помехами натовский беспилотник у берегов Крыма

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских Вооруженных сил помехами сумела подавить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Североатлантического альянса (НАТО), который пытался вести разведку в интересах Украины над акваторией Черного моря.

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