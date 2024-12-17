Тульский тренер рассказала об основных ошибках начинающих спортсменов

С чего начинать свои тренировки? Как оздоровить свое тело, а не покалечить? Как правильно, безопасно и продуктивно заниматься в зале рассказала медик по образованию и сертифицированный фитнес-тренер Татьяна Панарина, которая работает в сфере спорта уже более 20 лет.
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