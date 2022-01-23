Россия у опасной черты: проблема миграции угрожает национальной безопасности государства

Миграционный вопрос постепенно становится одним из самых обсуждаемых в России. Опасность неконтролируемого притока мигрантов с каждым годом возрастает, а связанные с этим проблемы приобретают статус внутриполитических вызовов Только за последние несколько месяцев в сети появилось множество громких публикаций на тему миграции: — Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил провести масштабную «демигрантизацию»; — Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв поручил разработать план мероприятий, позволяющий обойтись без иностранной рабочей силы; — Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал качество действующего миграционного учета и госконтроля над ним; — Генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов заявил, что российские службы безопасности столкнулись с большим количеством преступлений с участием этнических групп.