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Россия у опасной черты: проблема миграции угрожает национальной безопасности государства

Россия у опасной черты: проблема миграции угрожает национальной безопасности государства

Миграционный вопрос постепенно становится одним из самых обсуждаемых в России. Опасность неконтролируемого притока мигрантов с каждым годом возрастает, а связанные с этим проблемы приобретают статус внутриполитических вызовов Только за последние несколько месяцев в сети появилось множество громких публикаций на тему миграции:     — Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил провести масштабную «демигрантизацию»;     — Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв поручил разработать план мероприятий, позволяющий обойтись без иностранной рабочей силы;     — Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал качество действующего миграционного учета и госконтроля над ним;     — Генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов заявил, что российские службы безопасности столкнулись с большим количеством преступлений с участием этнических групп.

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