Освоение Арктики предложено выделить в отдельный национальный проект

Губернатор Мурманской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис заявил в беседе с «Интерфаксом», что национальный проект, связанный с Арктикой, по его мнению, должен предусматривать все, что касается минерально-сырьевых центров и их освоения.