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Регионы России

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Футбольный клуб Толука отказался продавать форварда Элиньо в ЦСКА

Футбольный клуб Толука отказался продавать форварда Элиньо в ЦСКА

Мексиканский футбольный клуб «Толука» принял решение не продавать своего нападающего Элиньо в московский ЦСКА, несмотря на заинтересованность российской команды и щедрое предложение.

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