ФСБ задержала украинца, готовившего подрывы инфраструктуры в ДНР

Сотрудники управления ФСБ по ДНР задержали гражданина Украины, который готовил подрывы инфраструктуры на объектах жизнеобеспечения республики с целью сорвать отопительный сезон, сообщили 13 ноября в пресс-службе регионального УФСБ.
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