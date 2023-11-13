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ФСБ задержала украинца, готовившего подрывы инфраструктуры в ДНР

Сотрудники управления ФСБ по ДНР задержали гражданина Украины, который готовил подрывы инфраструктуры на объектах жизнеобеспечения республики с целью сорвать отопительный сезон, сообщили 13 ноября в пресс-службе регионального УФСБ.

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