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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Познер о недопуске фигуристов: «Очень жаль, что люди стали жертвами обстоятельств, к которым не имеют отношения. У спортсменов очень короткая жизнь, особенно в некоторых видах»

Журналист Владимир Познер  выразил сожаление из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении россиян.

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