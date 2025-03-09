Российский Сенатор Алексей Пушков, комментируя назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) в США, заявил, что расследование расхищения помощи Киеву станет ударом по противникам американского президента Дональда Трампа в США и Европе, а также режиму Владимира Зеленского.
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