Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Пушков объяснил, чем грозит Киеву назначение Паттеля главой ФБР

Пушков объяснил, чем грозит Киеву назначение Паттеля главой ФБР

Российский Сенатор Алексей Пушков, комментируя назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) в США, заявил, что расследование расхищения помощи Киеву станет ударом по противникам американского президента Дональда Трампа в США и Европе, а также режиму Владимира Зеленского.

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