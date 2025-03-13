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Царьград

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Живая сотня: В Судже нашли пропавших без вести

Живая сотня: В Судже нашли пропавших без вести

В Курской области в семьи вернулись разыскиваемые, которых близкие не видели полгода  Хорошая новость сегодня пришла из Суджи Курской области, где шли был введён режим КТО с августа прошлого месяца.

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